Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sungurlu'da dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza bürünürken, ilçe merkezinde cadde üzerlerinde park etmiş araçların üzeri de karla kaplandı.