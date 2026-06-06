Aydın'da 170 kiloya ulaşan kadının karnından tam 40 kilogram kitle çıktı. 15 yıldır yatağa mahkum olan kadın, devlet desteğiyle yıllar sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın Efeler Kanyaşı Mahallesi ile Kuyucular Mahallesi arasında kalan bir bağ evinde yokluk ve zorluklar içinde yaşamak zorunda kalan Leyla Demirkafa'nın karnı 1993 yılında 2. kez anne olduktan sonra şişmeye başladı.

YATAĞA MAHKUM OLDU

35 yaşında iken başlayan karın şişliği ve oluşan kitle her geçen gün büyüdü. O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle aldırış edilmeyen kitle her geçen gün büyümeye devam etti. Karnında oluşan dev kitle nedeniyle hareket edemeyen ve yatakta bile yatamayan talihsiz kadının yaşadığı zorluklar 2 hafta önce haberlere konu olması ile durumdan bilgi sahibi olan Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Leyla Demirkafa hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde önce yaraları iyileştirilip enfeksiyonu giderilen talihsiz kadın daha sonra Dr. Çağrı Coşkun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yatağa mahkum olmuştu! Karnından tam 40 kilogram kitle çıkarıldı

KARNINDAN 40 KİLOGRAM KİTLE ÇIKARILDI

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyat ile Leyla Demirkafa'nın vücudundan eşine ender rastlanır bir şekilde tam 40 kilograma ulaşan kitle başarılı bir şekilde alındı. Ameliyat ve yoğun bakım süreçlerini başarı ile atlatan Demirkafa, servise alındı.

Yatağa mahkum olmuştu! Karnından tam 40 kilogram kitle çıkarıldı

Ameliyattan sonraki durumunu kendisi bile inanamayan Leyla Demirkafa, adeta yeniden doğmuş gibi olurken kendisine el uzatan başta Aydın Valisi Dr. Osman Varol olmak üzere, refakatçi hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'a Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakplan'a ve ameliyatı gerçekleştiren Dr. Çağrı Coşkun ve ekibine teşekkür etti.

Yatağa mahkum olmuştu! Karnından tam 40 kilogram kitle çıkarıldı

Leyla Demirkafa ile yakından ilgilenen ve hastanın sağlık durumunun her geçen iyiye gittiğini belirten Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Kocakaplan, hastanın geçen hafta evde sağlık birimi ekiplerince hastaneye getirildiğini ve ameliyatının başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek "Karnından yaklaşık 40 kilogramlık bir kitle çıktı. Bu kitle başarı ile alındı. Leyla teyzemizin tedavisi devam ediyor" dedi.

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