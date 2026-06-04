Yüksek altın fiyatları nedeniyle düğünlerde takı maliyetleri katlanırken, imitasyon sektörüne olan talep arttı. Çiftler, gösterişli takı setlerine altının çok altında bütçelerle ulaşabilmek için imitasyon ürünleri tercih ediyor. Gelinler denemek için dükkanlara akın ediyor.

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi en çok evlenecek çiftleri vuruyor. Davetliler kadar damat adayları da müstakbel eşlerine düğün hediyesi olarak set almakta zorlanıyor. Hal böyle olunca çiftler de alternatif yollara başvurmaya başladı. Çevrenin takı baskısından kurtulmak isteyen gençler soluğu imitasyoncular da aldı.

Düğün takılarında yeni dönem! Gelinler akın ediyor, göz doldurmak için var...

Kuyumculardaki set fiyatlarının milyon liralara ulaştığı günümüzde, imitasyon takılar 10 bin ile 20 bin TL arasındaki fiyatlarıyla düğün sahiplerinin bütçelerine uygun bir alternatif oluşturuyor.

Düğün takılarında yeni dönem! Gelinler akın ediyor, göz doldurmak için var...

KUYUMCULUKTAN BAĞIMSIZ BİR SEKTÖR OLDU

İHA muhabirine konuşan esnaf Azat Kaya, imitasyon takıların artık başlı başına bir sektör haline geldiğini ve düğün yapacak çiftlerin bütçesini rahatlattığını belirtti. Kaya, "Altın fiyatları düşüş yaşasa da halen oldukça yüksek ve erişilmesi zor seviyelerde. Bölgemiz, düğünleri ve takı kültürüyle meşhur. Ancak bu kültür, gençlerimiz üzerinde bazen baskı oluşturabiliyordu. İmitasyon ve altın kaplama takılar, hem bu baskıyı hafifletiyor hem de gelir dengesizliğini bir nebze olsun gidererek evlenecek gençlere ulaşılabilir seçenekler sunuyor" dedi.

Düğün takılarında yeni dönem! Gelinler akın ediyor, göz doldurmak için var...

GENÇ KIZLARIN HAYALLERİ 20 BİN TL İLE ÇÖZÜLÜYOR!

İmitasyon sektörünün model çeşitliliği bakımından kuyumculuktan daha geniş bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Kaya, "Evlenecek her genç kızın hayali, gösterişli bir sete sahip olmaktır. Kuyumcularda benzer setlerin fiyatları milyonları bulabilirken, biz imitasyon sektöründe 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL gibi rakamlarla bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Yani 2-3 milyon liralık bir görünümü, çok daha ulaşılabilir bütçelerle gençlere sunabiliyoruz. Kuyumculukta sınırlı sayıda model bulunurken, biz 15-20 farklı tasarım ortaya koyabiliyoruz.

Düğün takılarında yeni dönem! Gelinler akın ediyor, göz doldurmak için var...

Sürekli yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz. Ürün kalitesinde ise 'lak kaplama' ve 'altın kaplama' gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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