Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği yetkilileri “Artan sıcaklıklar enerji talebini arttırdı, yangın riski çoğaldı. Klimaların verimsiz kullanılması şebeke üzerinde yük oluşturuyor” dedi.

CEMAL EMRE KURT- Yaz aylarında artan sıcaklıklar, orman yangını riski ve turizm hareketliliği elektrik dağıtım sektörünü alarma geçirdi.

Gazetemize konuşan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, iklim değişikliğinin artık operasyonel bir risk olduğunu belirterek “Şirketler yaz hazırlıklarını tamamladı. Riskli bölgelerde ilave saha kontrolleri yapılıyor” dedi.

Elektrik dağıtım sektörü yangın alarmında: Sıcaklar enerji talebini artırdı, tehlike çoğaldı

Aşırı sıcakların şebeke yükünü artırdığını vurgulayan Erdoğan “Kritik noktalar termal kameralarla sürekli izleniyor. Isınma ve aşırı yüklenme riski taşıyan bölgelerde kapasite artırımı, yük aktarımı ve alternatif besleme planları hazırlanıyor. Yangın riski sebebiyle bitki temizliği ve hat altı bakımları düzenli yapılıyor. Ayrıca nüfusu katlanan turizm merkezleri özel olarak takip ediliyor. Antalya, Muğla, İzmir gibi illerde altyapıyı en yüksek yük seviyelerine göre planlıyoruz. Kesintisiz enerji; ekonomik devamlılık, turizm gelirlerinin artırılması ve vatandaş memnuniyeti için önemli” diye konuştu.

Elektrik dağıtım sektörü yangın alarmında: Sıcaklar enerji talebini artırdı, tehlike çoğaldı

Vatandaşlara klima ve enerji yoğun cihazları bilinçli kullanma çağrısı yapan Erdoğan, klimaların verimsiz kullanılmasının şebeke üzerinde yük oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca yazlıklarda iç tesisat kontrolünün önemini hatırlatan Erdoğan, arıza durumlarında panolara yetkisiz müdahale edilmemesi ve hemen dağıtım şirketine haber verilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

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