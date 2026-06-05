Sivas'ta 2022 yılından bu yana su seviyesi yüzde 1’lerde seyreden 4 Eylül Barajı, yoğun yağışların ardından bu yıl taşma noktasına geldi.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da kış ve ilkbahar ayları yoğun yağışlı geçti. Son yılların en çok kar ve yağmur yağışının yaşandığı kentte birçok baraj ve gölet doldu.

YÜZDE 1'DEN TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Kent genelindeki 22 baraj ve göletin 11’i tam kapasite dolarken diğerleri de yüzde 90 oranında doldu. Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılaması için 1996 yılında inşa çalışmaları başlayan 2004 yılında hizmete alınan 4 Eylül Barajı 2022 yılında yaşanan kuraklıktan etkilenmişti. Yaşanan kuraklıkla birlikte su seviyesinin yüzde 1’e düştüğü baraja Pusat-Özen Barajı’ndan hat çekilerek su takviyesi yapılmıştı.

Su seviyesi yüzde 1e inmişti! Bereket yağdı, şimdilerde taşma noktasında

Doluluk oranı 2024 yılında yüzde 1,20’ye ulaşan baraj geçtiğimiz yıl ise yüzde 1,90 seviyesini görmüştü. Bu yılki yoğun yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesi taşma noktasına ulaştı. Baraj yatağının genişlemesiyle birlikte çevresindeki ağaçlar su altında kaldı. 4 Eylül Barajı’nın yıllar içerisindeki değişimi dron kamerasına yansıdı.

Su seviyesi yüzde 1e inmişti! Bereket yağdı, şimdilerde taşma noktasında

"ÖNCEDEN GİTTİĞİMİZ KISIMLARA DOLULUKTAN GİDEMİYORUZ"

Barajdaki bu doluluğun sevindirici olduğunu ifade eden Osman Akdoğan, "Barajın doluluk oranı sanırım yüzde yüze ulaştı. Şu an çok iyi durumda daha önce bir iki kez gelmiştim, çoğu yer boş durumdaydı. Şu an barajlarımız dolu yağışlardan dolayı su konusunda artık kimsenin bir şikâyeti yok" dedi.

Su seviyesi yüzde 1e inmişti! Bereket yağdı, şimdilerde taşma noktasında

Barajdaki değişimi takip ettiğini söyleyen Mustafa Höyük, "4 Eylül barajı baya dolmuş durumda. Ben buraya devamlı geliyorum. Önceden ileri kısımlara kadar gidiyorduk şimdi dolu olduğundan gidemedik. Manzarayı izleyerek pikniğimizi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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