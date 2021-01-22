Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tapu dairelerinde “Rüşvet” iddialarına yönelik harekete geçti. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelemeye alan polis ekipleri, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, aralarında Tapu Müdürü’nün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şahıs olmak üzere 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.