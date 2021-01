Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağmurda köprüler çöktü, yollar kullanılamaz hale geldi

Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi. Denizoğlu, "Ancak çok büyük miktarda maddi hasar oluştu. Bir köprü tamamen çökerken, 3 köprüde ise kısmı hasar oluştu. Ana arterler başta olmak üzere birçok yol, adeta bıçakla kesilmiş gibi ikiye ayrıldı. Bazı bölgelerde kanalizasyon hatları zarar gördü. 5 bölgede sulama kanallarının tıkanması sonucu çok sayıda evi su bastı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği ve 10 yerde istinat duvarı devrildi. Yollarda derin çukurlar oluşurken, birçok yerde toprak kayması meydana geldi. Birkaç yerde ise ahırlar ve içeride bulunan hayvanlar zarar gördü" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı’nda denizin rengi turkuaza dönüştü.

Hatay suya battı

Hatay’da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak, Hatay’da yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde buğday ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Mahalledeki birçok ahırı su basarken, vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti. Adeta bir gölü andıran mahallede vatandaşlar, her yıl bu sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyledi.

Yağış sonrası ekili alanların sular altında kalarak zarar ettiklerini ifade eden Mahmut Gezer, "Devletimiz bize yardım etsin biz bu sorunla her yıl boğuşuyoruz. Hayvanlarımız telef oluyor. Kendinizi bizim yerinize koyun bizlere yardım edin" dedi.

Arazisinin sular altında kalarak mağdur olduğunu ifade eden çiftçi Ahmet Gezer de, "Önce Allah'tan sonra devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu. Bazı çiftçiler sular altında kalan tarım arazilerini kayıkla gezdi.

Mersin-Antalya otoyolu kapandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 karayolu, yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu trafiğe kapandı. D-400 karayolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Karayolu saatlerce ulaşıma kapanırken, Mersin istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Olay yerinde çalışmaları inceleyen Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düşerek yolu kapattığını söyledi. Kayaların büyük olması nedeniyle yolun açılmasının zaman alabileceğini belirten Şener, “Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah beterinden korusun” dedi.

İzmir'de fırtına bekleniyor

İzmir'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.