Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Güçlü bedenlerin bu virüsü daha hafif atlattığı gerçeğinden hareket edenler, takviye edici gıda ve vitamine sarıldı. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği verilerine göre, gıda takviyesi kullananların oranı yüzde 60'a ulaştı. Katılımcılar en çok D ve C vitamini kullanırken, bu tavsiyeleri de doktorlarının yanı sıra sosyal medyada indirdikleri diyetisyen ve beslenme uzmanlarından aldı. En çok gıda takviyesi kullanan yaş aralığı da 25-34 yaş arası oldu. En önemli motivasyon ile bağışıklık sistemini güçlendirmek olarak ifade edildi. Her 10 kişiden 3'ü takviyelerin ilaç olduğunu, 3'ü de gıda olduğunu savundu.