Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Adana Kozan'da deprem
03.02.2021 - 04:02 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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