Meteoroloji'den son rapor çıktı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde az bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilirken, “Hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik’in konuyla ilgili değerlendirmeleri vatandaşların dikkatini çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son rapora göre, hafta sonu yurt genelinde az bulutlu bir hava etkili olacak. Çoğu bölgede yağış beklenmezken, bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar görülecek.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 1. Resim

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını kaydetti. Yağışların yarın ve hafta sonunda yalnızca Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde görüleceğini aktardı.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 2. Resim

HANGİ BÖLGELERDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR?

Çelik, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde hafta sonunda kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 3. Resim

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR TAHMİNİ

Hafta sonu hava sıcaklıklarının İstanbul ve Ankara’da 27-28 derece, İzmir’de ise 32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor. İstanbul ve Ankara’da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Çatalca çevresinde kısa süreli yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 4. Resim

