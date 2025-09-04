Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bölgenin en büyük havalimanı 3 ay kapalı kalacak! Uçaklar son kez piste indi

Bölgenin en büyük havalimanı 3 ay kapalı kalacak! Uçaklar son kez piste indi

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan ve Doğu Anadolu bölgesinin en işlek havalimanlarından olan Van Ferit Melen Havalimanı, bugünden itibaren 3 ay sürecek bakım ve onarıma alındı. Pistte yapılacak yenileme ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Van Ferit Melen Havalimanı'na 3 aylık bakım süreci öncesi son uçaklar bugün indi. Bakım süresince Van'a ulaşım çevre illerdeki havalimanları üzerinden sağlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ferit Melen Havalimanı'nın daha modern ve güvenli bir şekilde hizmet verecek.

Pist yenileme çalışmalarını yürüten Doğu Kandaş Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ÇALIŞMALARIN 5 ARALIK'TA TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR"

Kandaşoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Van halkı ve değerli komşularımız, İran'dan gelen misafirlerimizle birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yüce Allah'tan sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Can güvenliğimiz için büyük önem taşıyan Van Ferit Melen Havalimanı pist bölümleri, uçuşların daha güvenli yapılabilmesi amacıyla tam kapsamlı bir tadilata alınmaktadır. Bu nedenle, 4 Eylül 2025 saat 17.00 itibarıyla tüm uçuşlar durdurulacak olup çalışmaların 5 Aralık 2025 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklamayı yapma sebebimiz, çalışmaların grubumuz tarafından yürütülmesidir. Bu süreçte bizleri çok sayıda vatandaşımız arayarak bilgi talep ettiği için sizlere doğrudan bilgilendirme yapmak istedik. Allah bizleri mahcup etmesin. Sabır ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz."

