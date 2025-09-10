La Nina bu kış kapıda ama serinlik uzakta! Kafaları karıştıran tahmin

Küresel ısınma dünyanın dengesini şaşırdı, bu yaz rekor sıcaklıklara sahne oldu. Özellikle Türkiye'de son yıllarda kış mevsimi kurak ve yağışsız geçerken uzmanlar gelecek kış için tahminlerini paylaştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayının eylülden itibaren etkili olmaya başlayacağını ancak buna rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde olmasının beklendiğini bildirdi.

WMO, La Nina ve sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının etkisine ilişkin bir güncelleme rapor yayımladı.

LA NİNA EYLÜLDE GELİYOR

Raporda, "La Nina, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Nina'nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor" denildi.

Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun muhtemelen bu ay başlayacak La Nina olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği belirtildi.

SICAKLIK NORMALİN ÜSTÜNDE OLACAK

Raporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır" ifadelerini kullandı.

Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kilit sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını kaydetti.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz bu kış için şu tahminlerini paylaştı:

"La Nina şu anda yok, yazın başında vardı, ama çok zayıf bir La Nina'ydı. Şimdi nötr durumdayız ve bir süre daha nötr durumda kalmaya devam edeceğiz. Belki ekim ayında hafif bir La Nina görülmeye başlayabilir. Gelecek senenin şubat ayına kadar da bu çok hafif La Nina görülmeye devam edebilir ancak şubattan sonra muhtemelen yine nötr durumlara geçeceğiz.

Pasifik'te illa La Nina ya da El Nino olmak zorunda değil. Çoğunlukla beklenen durum nötr olmasıdır. Arada El Nino ya da La Nina olur. Arka planda ise sürekli artan bir küresel ısınma etkisi var. Dolayısıyla La Nina ve El Nino olmasaydı bile 2025 Haziran-Ağustos dönemi dünyada yine en sıcak üçüncü yaz olurdu."

EL NİNO VE LA NİNA NEDİR?

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.