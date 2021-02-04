Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada bir şahsın eşyaları arasında 3 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
04.02.2021 - 20:44 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da polis ekiplerince durdurulan bir otobüsteki yolcunun eşyaları arasında 3 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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765203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765203.aspx
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