Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslümanlığa uzanan hikâyesini anlatan Amerikalı Hatice "Netflix'te gezinirken, 'Diriliş Ertuğrul' diye bir diziyle karşılaştım. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir tarihten bahsediyordu. Allah, İslam, barış, adalet ve mazlumlara yardım hakkında duyduklarım çok ilgimi çekti. En çok Ertuğrul, Turgut ve İbn-i Arabi, karakterlerini benimsedim. İbn-i Arabi'nin diyalogları hayatıma anlam kazandırdı. Sözleri düşündürüyor ve gözlerimin dolmasına sebep oluyordu. İslam ve Osmanlı tarihini araştırdım. Yaşadığım bölgede mescit olduğunu öğrendim. Oraya gittiğimde Müslümanların çok nazik olduğunu gördüm. Şehadet getirdim ve ismimi de Hatice (Khadija) olarak değiştirdim. Müslüman olduğumu söyleyince çevremdekiler tepki gösterdi. Arkadaşlığını kesenler oldu. Fakat ben çok mutluyum. İlk fırsatta Türkiye'yi gidip, camileri ve Ertuğrul Gazi gibi önemli isimlerin türbelerini ziyaret edeceğim. Türkiye'ye taşınmayı bile düşündüm. Bu ihtimal bile beni çok duygulandırıyor. Evde Türk yemekleri yapıyorum. Büyük dedem Amerika'ya Norveç'ten gelmiş. DNA testi yaptırdım. İnşallah kökenimde biraz olsun Türk izi görürüm. Allah'a her gün şükrediyorum" dedi.