Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar teröristlere göz açtırmıyor. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu kapsamında Sivas’ın Divriği ilçesi Akdağ bölgesinde arazi tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan operasyon drone ile havadan görüntülenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.