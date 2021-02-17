Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çökmüş, 4 araç enkaz altında kalmıştı. Mahallede büyük paniğe neden olan olay, güvenlik kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Görüntülerde istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöküyor.
Kağıthane'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü
17.02.2021 - 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de istinat duvarının araçların üzerine çöktüğü anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kağıthane,istinat duvarı,
768355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768355.aspx
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