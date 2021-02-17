Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çökmüş, 4 araç enkaz altında kalmıştı. Mahallede büyük paniğe neden olan olay, güvenlik kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Görüntülerde istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöküyor.