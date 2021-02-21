Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe günü, Çardak Havalaanına yurtdışından gelen uçağın içerisinde yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelide uyuşturucu bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin aldığı istihbarı bilgi üzerine yolcu havaalanı içerisinde kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst araması ve ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
 