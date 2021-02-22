Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 8 şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da terör operasyonunda 8 tutuklama
22.02.2021 - 21:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Etiketler : Iğdır,
769661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769661.aspx
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