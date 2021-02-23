Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Sivas kent merkezinde saat 01.42'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı öğrenildi.