Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Sivas kent merkezinde saat 01.42'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı öğrenildi.
Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
23.02.2021 - 02:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas kent merkezinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,
769693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769693.aspx
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