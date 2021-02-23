Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri almış oldukları bir ihbarda 35 AGY 905 plakalı lüks araç ile Burak U. isimli şahsın İzmir den, Aydın’a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine otoban uygulama noktasında beklemeye başladı. Gece saat 20.30 sıralarında ihbara konu araç otoban uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, şehir merkezine kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca şüphelinin Orta Mahalle 221 sokakta ki evinde son buldu. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar maddesi, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şahsın ev arkadaşı Hakan G.’ de gözaltına alındı. Ayrıca yapılan incelemede Burak U.’ nun vücut geliştirme antrenörü ve üniversite öğrencisi olduğu anlaşıldı. Bugün Aydın adliyesine çıkartılan Burak U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, ev arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.