Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastanenin acil servisinde tedavi gören kişinin yakınları, zamanında müdahale edilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda 3 sağlık çalışanı yaralandı. Polis ekipleri saldırıyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 sağlıkçı yaralandı
24.02.2021 - 18:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Etiketler : gaziantep,sağşıkçı,saldırı,haberler,
770153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770153.aspx
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