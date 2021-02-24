Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastanenin acil servisinde tedavi gören kişinin yakınları, zamanında müdahale edilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda 3 sağlık çalışanı yaralandı. Polis ekipleri saldırıyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.