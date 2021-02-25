Dursunbey’de yaşayan Naciye (64) ve Mustafa Savran (63) çifti evlerinde hayatlarını kaybetmiş olarak bulundu. Bu sabah saatlerinde yaşlı çiftin evlerine gelen hurdacılar evde Naciye Savran’ı yerde yatarken gördü. Evde kadının yerde yattığını gören hurdacılar durumu emniyet güçlerine haber verdi. Çilingir marifetiyle eve giren polisler Naciye ve Mustafa Savran’ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin 3-4 gün önce hayatlarını kaybettiği belirlenirken, çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
25.02.2021 - 13:10 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki Bozyokuş Mahallesi’nde yaşayan Naciye ve Mustafa Savran çifti evlerinde ölü olarak bulundu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen çiftin cesetlerini daha önceden sözleştikleri hurdacıların bulduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaşlı çift,
770328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770328.aspx
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