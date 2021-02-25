Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğde Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği "Atos" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler H.O.K. (57), İ.A. (50) ve A.C. (40) ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.