Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Atatürk Mahallesi Yenigün Sokakta bulunan bir binanın elektrik akımından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın mahalleyi adeta gündüze çevirirken mahallede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine söndürülen yangın korku dolu anlara neden oldu.