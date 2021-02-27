Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde telefon bağlantı hatlarının yerinden çıkması neticesinde yola sarkan kablolar hasta almaya giden ambulans ve diğer araçlara zor anlar yaşattı. Yola kadar sarkan kabloların arasından geçemeyen araçların yardımına ise itfaiye ve jandarma ekipleri koştu. Ekipler, ellerindeki uzun dallarla kabloları yukarı doğru iterek ambulansın geçişini sağladı. Ambulans ekiplerin desteğiyle geçerek hasta almaya gitti.

Yola sarkan kablolar sebebi ile trafikte aksaklık yaşandığını belirten Kurudere Mahalle Muhtarı Hasan Emanet, “Teller, bugün de ambulansın sirenlerine takıldı. Bu nedenle hasta almakta gecikme yaşadı. Ambulanslar, araçlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Gerekli mercilere defalarca bunu anlattık. Kurudere Mahallesi’nde hatların tamamen yerde olduğunu söyledik. Herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmadı. Hatlar yerlerde kırık, insanlar elleriyle kaldırıp da geçiyor” dedi.