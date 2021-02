Türkiye Gazetesi

Öz güven sahibi olmak kişilikle, cesaretle, insanın kendisi olmakla ilgili bir şey... Ne moda olanı tercih edip toplumdaki etiketlere uyum sağlamakla mümkün ne de birilerini taklit ederek. Kendine güvenen kadınlar, öncelikle kendileriyle ilgili kararları kendileri verir. Bu onların hayat tarzı. Kadınlar olarak her birimizin yaşam tarzı farklı ve kendimize özgü... Saçımızdan giyim tarzımıza, zevklerimizden tercihlerimize kadar bu tarzın izlerini taşıyor ve bunu hayatımıza aktarıyoruz. Yani zaten verdiğimiz kararlar da toplamda bizi oluşturuyor. Mesela her birimiz için saçlarımız çok önemli. Saçımızı sever, ruhumuzu yansıttığımızı düşünürüz. O saçları sadece kendimiz görsek de böyledir bu... Saçlarımız bize yansıtır. Boyu, modeli, rengi; her şeyiyle... Zaman zaman başkalarının ne dediği çok önemli olsa da aslında kadınlar kararlarını kendisi verir. Hatta birilerinin dediğini yaptığı durumlarda dahi, o birinin isteğini o kadın şekillendirmiştir aslında. O nedenle her ne kadar erkek egemen bir toplum olarak görülsek de, aslında kadının dediği olur, kadın isterse her şey değişir; dünya bile... O hâlde, bir araştırmayla cümlelere dökülen ve kendine güvenmenin binlerce kadına göre ne olduğunu gösteren sonuçlara göz atalım mı?

¥ Öz güveni yüksek olan kadın, ideal güzellik kalıplarına, çevre baskısına çok takılmaz. Evet, sosyal medya paylaşımlarını, moda trendlerini birer kaynak gibi görebilir ama o kadar. Özgünlük onların karakteridir. Her şeyinde kendini yansıtan bir özellik görebilirsiniz.

¥ Yeri geldiğinde kendine özgü cesaret örneği denemekten çekinmez. Öz güveni yüksek bir kadının saçını rengârenk boyattığı da olur, kısacık kestirdiği ya da senelerce makas değmeden uzattığı da. O kendi kararıdır. Kendilerini nasıl iyi hissediyorsa o saç modelidir, rengidir moda olan.

¥ Yeni şeyler denemekten geri durmazlar. Bu hayata bir kez geldiklerini ve bu hayatın kendilerini gösterecekleri bir oyun alanı olduğunu iyi bilirler.

¥ Kendilerine güvendikleri için tarzlarını iyi taşırlar. Bir reklamda dediği gibi: Asıl olan aynadaki beni, benim beğenmem...

¥ Kusursuz güzellik anlayışının bir mit olduğunun farkındadırlar. Onlara göre güzellik tanımsızdır. Stil, zekâyla, bilgiyle süslenen şeydir. Sadece güzelliğe sahip olmak değil, 'kaliteli' olmanın önemli olduğunu bilirler.

¥ Öz güven sahibi bir kadın kendini önemser, sağlığına dikkat eder. Sağlıklı beden, sağlıklı cilt, bakımlı saçlar en önemli süsleridir.

MUTLULUK İÇİN ALIŞVERİŞ DİYE BİR ŞEY VAR

Zaman zaman duyarız "çıkıp biraz stres atayım" diyerek alışverişe koşanları... Stres kredi kartı ve cüzdan düşmanı olarak da bilinir tabii ama herkesin stres atması da ekonomik durumuna göre. Geçtiğimiz günlerde Dr. Öğretim Üyesi Hande Ayhan Gökçek yönetiminde bir araştırma yapıldı. Tüketici davranışı ve psikolojisini araştırmak için yapılan anket çalışmasında, tüketicilerin alışveriş sonrası kendilerini ruhsal açıdan daha iyi hissettiği rakamlarla da ortaya çıktı. Ruhsal açıdan iyi olanların ise "Alışverişin benim için mutlulukla pek ilgisi yok" dediğini görüyoruz. Biliyoruz elbette ama araştırma yeniden ispatladı ki sosyal medyada bir ürünle yapılan paylaşımlar da insanları mutlu ediyor. Çünkü bu insanlar o ürünlerde kendini buluyor. Söz konusu marka ne kadar iyi biliniyorsa, paylaşım mutluluğu da ona göre artıyor. Hatta bazı insanlar da mağazada denediği bir ürünü sosyal medyada paylaşmaktan dahi mutlu oluyor.