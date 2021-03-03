9 ila 11 yaşlarındaki 4.842 çocuk üzerinde yapılan uzun süreli araştırmaya göre, küçükken içki içirilen çocukların yetişkinliklerinde alkolik olma ihtimali daha yüksek. Maryland eyaletinde Üniformalı Hizmetler Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki araştırmayla ilgili raporun yazarları, “Küçük yaşta alkollü içki içilmesi ciddi bir toplumsal sorundur. Çocuklara bir yudum alkollü içki vermek, onları alkole karşı olumlu bir yaklaşım içine sokuyor ve bunlar yetişkinliklerinde daha fazla alkol tüketiyor” ifadesini kullandılar. Daha önceki araştırmalar da alkollü içkilere erken yaşta başlayanların genelde okulda başarısız olduklarını, ayrıca bunlarda davranış bozukluklarıyla uyuşturucu madde problemleri görüldüğünü gösteriyor.
Çocukken alkollü içkilerin tadına baktırılanlar büyüyünce alkolik oluyor
03.03.2021 - 14:56 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de yapılan araştırma, küçükken “Bir şey olmaz, bir tadına baksın” denilerek çocuklarına alkollü içki içirilmesinin tehlikelerini ortaya koydu.
Etiketler : çocuk,alkol,
771833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771833.aspx
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