Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 ila 11 yaşlarındaki 4.842 çocuk üzerinde yapılan uzun süreli araştırmaya göre, küçükken içki içirilen çocukların yetişkinliklerinde alkolik olma ihtimali daha yüksek. Maryland eyaletinde Üniformalı Hizmetler Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki araştırmayla ilgili raporun yazarları, “Küçük yaşta alkollü içki içilmesi ciddi bir toplumsal sorundur. Çocuklara bir yudum alkollü içki vermek, onları alkole karşı olumlu bir yaklaşım içine sokuyor ve bunlar yetişkinliklerinde daha fazla alkol tüketiyor” ifadesini kullandılar. Daha önceki araştırmalar da alkollü içkilere erken yaşta başlayanların genelde okulda başarısız olduklarını, ayrıca bunlarda davranış bozukluklarıyla uyuşturucu madde problemleri görüldüğünü gösteriyor.