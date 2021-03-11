Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay ifşa edildi. Sosyal medyanın adeta gündemine oturan olayda yardım için soluğu Müge Anlı’nın programında alan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından istismara uğradığını iddia etti. Anlı’nın ‘Her şey Abdurrahman Çığ’ın bize ormanda çekilmiş çırılçıplak fotoğraflarını göndermesiyle başladı’ diyerek anlattığı olay izleyenlere uzun süre gündemden düşmeyen Palu Ailesi’ni hatırlattı.



Senet imzalattı

Burdur Yeşilova’ya bağlı Doğanbaba köyünde ailesiyle yaşayan Çığ, yuva kurmak istediğini ve eniştesinin evlendirme vaadiyle 500 bin liralık senet imzalattırdığını iddia etti. Çığ “Kardeşim Sevgi ile eniştem İsa kız buldular. Antalya Belek’teki aracıya beş bin lira para verdik. Suriyeli kızla tanıştık ve birlikte yaşamaya başladık. Ertesi sabah köye geldik. Ailem istemeyince Antalya’ya geri gittik. Kız Kars’a gitmek istedi. Enişte de bana on bin lira para çektirdi. Eniştemden kaçmak istedim ama orada beni darp edip elli bin liramı aldı” ifadelerini kullandı.

Zehirlemek istedi

İddiaların başkahramanı ismin ilk vukuatı olmadığına da dikkat çekildi. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenilen enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık problemi yaşadığı ve bir kişinin de öldüğü ortaya çıktı. Ailenin ‘Katliam gibi bir olaydı, biz bunu İsa Akman’ın bilerek yaptığından şüpheleniyoruz’ demesiyle stüdyo adeta buz kesti.

Kısmetinin bağlı olduğuna inandırıldı

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Çığ’ı Afyon’da bir hocaya götüren Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

‘Aynısını size de yapacağım!’

Çığ, 1978 doğumlu ve şoför olduğu söylenilen enişte Akman’ın kendisini dövüp, işkence ettiğini iddia ederken ablası ise Akman’ın kendilerini 'Abdurrahman’a yaptığımın aynısını size de yapacağım” diye tehdit ettiğini öne sürdü.