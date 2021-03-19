Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Eyüpsultan’da sokak sokak dolaşılarak uyuşturucu pazarlandığı bilgisini aldı.

“Sade, İkisi Bir Arada, Üçü Bir Arada”

Uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi için harekete geçen Jandarma ekipleri; yaptıkları istihbarı çalışmalar, teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu maddelerin M.Ç. isimli şahıs tarafından piyasada sıkça tüketilen bir hazır kahve markası ile ambalajlanarak “sade, ikisi bir arada, üçü bir arada” şifresiyle Eyüpsultan’da sokak sokak dolaşarak pazarladığını belirledi.

Arabanın her yerinden uyuşturucu fışkırdı

Şüpheli M.Ç.nin her hareketini takibe alan Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gece yarısı uyuşturucu dağıtımına çıkıldığı esnasında operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen M.Ç.'nin aracında yapılan aramalarda; aracın bagajı, torpidosu ve içerisinde hazır kahve paketlerine 2’ şer gram halinde ambalajlanıp gizlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplam 15 kilo uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi, 2 adet hassas terazi 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hazırladığı uyuşturucuyu teslim edemeden yakayı ele verdi

Satmak için hazırladığı uyuşturucu maddeleri piyasaya süremeden Jandarmanın operasyonuyla yakayı ele veren M.Ç. isimli uyuşturucu satıcısı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

M.Ç.nin bağlantılı olduğu diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.