Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bazı üniversitelerin bu alanda bölümleri birbirini izlerken, son dönemde ise her kesimden, her yaştan insan, aşçılık ve pastacılık eğitimi veren kurslara ilgi de büyüyor. Rumeli Üniversitesi Aşçılık ve Pastacılık Akademisi son dönemde çok sayıda mezun verdi. Üniversitenin Liçi House ile yaptığı iş birliği son dönemdeki kurslarla da kendini gösterdi. Şef Sibel Karakuş ve Şef Mehmet Bayar'ın aşçılık eğitimi verdiği kurslarda iş sağlığı ve hijyen eğitimi de Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Oğuz Özyaral tarafından üstlenilmiş durumda. Kurslar teorik ve 208 saat uygulamalı eğitimden oluşuyor. Kurs sonundaki sertifikaların uluslararası geçerliliği de bulunuyor. Eğitimde soğuk meze ve zeytinyağlılar, köfte, ordövr ve ara sıcaklar, et yemekleri, fast food, makarna ve pizzalar gibi türlerin yanında servis-sunum eğitimi de yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YEMEK OKULUNU AÇTI

Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu olan Gülhan Kara, uzun yıllar çok önemli yemek dergilerinin yöneticiliğini yaptı. 2004'te Türkiye'nin ilk yemek okulu olan Chef's İstanbul Mutfak Atölyesini açtı. Çeşitli TV kanallarında yemek programları hazırladı, sundu. 2003-2008 yılları arasında ünlü aşçılık okulu Paris Le Cordon Bleu’ya 4 kez misafir şef olarak davet edildi, Türk mutfağını anlattı. Sihirli Mutfak yemek kitabı “Kriz Mutfağı” kitabı, ÇAY SAATİ ve Türkiye’nin Çorbaları ve Pilavları adlı kitapları yazdı. Mutfak Dostları Derneği yönetim kurulunda 10 yıl görev yaptı, İstanbul Kavram Yüksek Okulu Aşçılık bölümünde 4 yıl eğitmen olarak görev yaptı. Gülhan Kara, evli ve bir çocuk annesi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ AŞÇI OLDU

Eğitimiyle hiç ilgisi olmadığı hâlde Ahmet Uras'ın hobisiydi aşçılık. Ünlü profesör Cihan Uras'ın oğlu olan Ahmet Uras "Annem ve babam doktor olduğu için hep anneannemle birlikteydik. Kendisi kız meslek lisesi öğretmeniydi. Çok güzel yemekler yapardı. Birlikte mutfağa girerdik. 10 yaşında su böreği açardım. Bu alana ilgim ve yeteneğim var. Bilgisayar mühendisliği okudum, bu alanda MBA yaptım ama hobim olan bu işi yeme-içme sektöründe işe dönüştüreceğim dedim, devam ediyorum" diye anlatıyor serüvenini. Uras, The Galliard ile başladığı sektörde yeni projelerle devam ettiriyor.