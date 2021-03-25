Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 12. yılında meslektaşları tarafından Sivas'taki kabri başında anıldı.

Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Kemal Çağlayan, burada yaptığı açıklamada, 12 yıl önce meydana gelen olayın aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" şiirinde de söylediği gibi üşümeye devam ettiklerini belirten Çağlayan, "Bu üşümemizin sonuçlanması için bir an önce bu olayın ortaya çıkması ve faillerinin yakalanması gerekiyor." dedi.

Gazeteci İsmail Güneş'in meslektaşları olarak içlerinin kan ağladığını dile getiren Çağlayan, "Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere yol arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Anma programına kentte görev yapan gazeteciler katıldı.