Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Gelini evinden almaya giden damat A.Y. (27), iddiaya göre sevincini göstermek için ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. Seken kurşunlardan biri gelinin babası Ali A'nın (55) kafasına isabet etti. Şahıs kanlar içinde yere yığıldı, oley yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Ali A'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının durumu kritik olarak nitelendirildi. Bu arada müstakbel damat Jandarma tarafından gözaltına alındı.