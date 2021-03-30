Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya nüfusunun % 14,3'ü (1,11 milyardan fazla insan) tarafından konuşulan Çince, en çok 10 milyon web sitesinin yalnızca % 1,4'ü tarafından kullanılıyor. İlginç bir şekilde,

Rusça, kısmen internetin Rus dili topluluğu olan Runet'in önemli çevrim içi varlığı sebebiyle sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan birçok ülkenin de resmî dili. İnternette İngilizce ve Rusça hâkim olmaya devam edecek olsa da internet kullanımında en yüksek büyüme potansiyeline sahip olan ise Asya dilleri. Çince ve Arapça gibi dillerin payı bölgenin çevrim içi nüfusun artışıyla birlikte artabilir.

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