Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye’ye tatile gelen müzisyen Mustafa Sait Çelik, Babadağ’ın 1800 metrelik pistinden Ölüdeniz'e yamaç paraşütü ile tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Sanatçı Çelik yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile yaptığı uçuşunu gitar ile birlikte yaptı. Gökyüzünde iyice havalanan ikili yaklaşık 2 bin metrede gitarı eline alıp muhteşem Ölüdeniz manzarasında şarkı söyledi. Zaman zaman etkili olan rüzgara rağmen Çelik gitar ile Volkan Konak'ın "Göklerde Kartal Gibiyim" şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık 25 dakika boyunca gökyüzünde kalan sanatçı Çelik Ölüdeniz Belcekız plajına rahat şekilde iniş gerçekleştirdi.