Dağa ölüme götürülen çocukların katilinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu dile getiren Sancar "Selahattin Demirtaş’ın da iki kızı var. Arayarak kızının doğum gününü kutluyor. Seni çok özledim’ diyor. Demirtaş, sen evladını özlüyorsun da biz evladımızı özlemiyor muyuz? 9,5 yıldır ben kızımın hasretini çekiyorum. Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş’tır. Serbest bırakılmasını istemiyoruz. Kendi kızlarını niye dağa göndermiyor? Bizim çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar. Artık yeter dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.
'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmayın!'
01.04.2021 - 03:01 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evladı HDP aracılığıyla elleri bağlanarak dağa kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, yaklaşık 10 yıldır kızının montuna sarılarak uyuduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Selahattin Demirtaş,
778949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778949.aspx
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