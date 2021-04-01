Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa ölüme götürülen çocukların katilinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu dile getiren Sancar "Selahattin Demirtaş’ın da iki kızı var. Arayarak kızının doğum gününü kutluyor. Seni çok özledim’ diyor. Demirtaş, sen evladını özlüyorsun da biz evladımızı özlemiyor muyuz? 9,5 yıldır ben kızımın hasretini çekiyorum. Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş’tır. Serbest bırakılmasını istemiyoruz. Kendi kızlarını niye dağa göndermiyor? Bizim çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar. Artık yeter dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.