Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Sincan Belediyesi’nin girişimleriyle başlatılan kütüphane faaliyetleri ve okuma seferberliği iki ödülle taçlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen törende Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı. Bebek Kütüphanesi misafirlerinden Rabia Gürer ve çocukları ise “Sıra Dışı Okur Ödülü”ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği projelerden biri olan millet kıraathaneleri Sincan’da büyük ilgi görüyor. Yediden yetmişe vatandaşlara hitap eden kıraathaneler, sundukları imkânlarla özellikle gençlerin uğrak mekanlarından birinin oluşturuyor.

Geçen sene ekim ayında hizmete açılan Sincan Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaş aralığınodaki çocuklara okuma kültürü kazandırmasıyla öne çıkıyor. Çocuklar bir taraftan kitaplarla tanışırken diğer taraftan profesyonel eğitimcilerle birlikte çeşitli aktivitelere katılıyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Bebek kütüphanesi; okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefine hizmet ediyor.

KÜTÜPHANELERDE 100 BİN KİTAP VAR

Gençlerin talebi, Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği kıraathaneler binlerce kitabı bünyesinde barındırıyor. Sincan'da faaliyetlerine devam eden bu kıraathanelerin yanı sıra 7 ilçe kütüphane şubesi ve Bebek Kütüphanesi'nde toplam 100 bin kitap bulunuyor. Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi pandemi şartlarında hizmetlerine devam ediyor, randevu usulü ile müdavimlerini ağırlıyor. Gezici Kütüphane ise pandemi döneminde Sincan’ın dört bir tarafını dolaşarak vatandaşı kitapla buluşturuyor.

Kıraathaneler ve bebek kütüphanesine talep her geçen gün artıyor. 2017 yılında 6 bin 479 olan kütüphanelere üye sayısı, 2021 yılında 60 bin 68’e yükseldi. Yani 550 bin nüfuslu Sincan’da, nüfusun yaklaşık yüzde 11’i kütüphanelere üye olarak Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

SİNCAN BELEDİYESİNE İKİ ÖDÜL BİRDEN

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilen 57. Kütüphane Haftası Açılış ve Ödül Töreni'nde Sincan Belediyesinin büyük emek vererek hayata geçirdiği örnek kütüphanecilik faaliyetleri ve okuma seferberliği ödüllere layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı. Bebek kütüphanesinin misafirlerinden Rabia Gürer ve minik yavruları ise Sıra Dışı Okur Ödülü’ne layık görüldü.

BAŞKAN ERCAN: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Ercan, göreve geldikleri günden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Millet kıraathaneleri ile bebek kütüphanesini Sincanlıların benimsediğini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Ercan, “Sincan’ımıza kazandırdığımız kütüphanelerin ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlattığımız okuma seferberliğinin amacına ulaştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Elbette bununla yetinmeyeceğiz, daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onların okuyan, araştıran bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİ FUAT OKTAY VERDİ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sıra Dışı Okur Ödülü’ne layık görülen bebek kütüphanesi misafirlerinden Rabia Gürer ve çocukları, ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.