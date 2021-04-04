Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada müzik aleti çantası içerisinde yer alan mikrofon kablosuna sarılmış halde 70.19 gram metamfetamin ve 12.23 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili İ. B. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Müzik aletlerinin arasında bulundu
04.04.2021 - 01:41 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada müzik aleti çantası içerisinde yer alan mikrofon kablosuna sarılmış halde 70.19 gram metamfetamin ve 12.23 gram skunk ele geçirildi.
Etiketler : muğla,milas,
779677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779677.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER