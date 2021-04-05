Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HANGİSİNE ŞAŞIRALIM?

Takipçileri, Laçin'in hastaneye övmesine mi yoksa aşı yaptırmasına mı şaşıracağını bilemedi.

Bazı kullanıcılar yaşının gelmemesine rağmen nasıl aşı olabildiğini sordu. Bunun üzerine Laçin "212 kart" cevabını verdi.

Berna Laçin, 212 sayılı Basın İşçileri Kanunu kapsamında sigortalı olduğu için yani basın kartının bulunmasından dolayı böyle bir hak elde ettiğini söyledi.

BEŞ YIL YAZARLIK YAPTI AMA...

Vatan gazetesinde 2013-2018 yılları arasında köşe yazarlığı yapmasının dışında hiçbir gazetecilik faaliyeti bulunmayan Laçin'in dizilerde oynarken kendisini basın çalışanı göstermiş olabileceği değerlendiriliyor.

Laçin basın kartı için "Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak devlet verdi" dedi.

Oysa basın kartlarında 10 yıl gibi bir süre değerlendirmesi yok. Basın sigortası yaptırıp en az bir yıl çalışan üniversite mezunları basın kartına hak kazanıyor. Gazetecilik faaliyetinde bulunmayan ya da işten ayrılan basın kartını teslim ediyor.

Basın Kartı Yönetmeliğinde "Emeklilik hakkını elde edememiş basın kartı sahibi gazetecilerin işlerinden ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren üç ay içinde basın kartlarını iade ederek bu süre içinde işsiz olduğunu usulüne uygun olarak beyan etmiş olmaları şartıyla, beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay, beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara oniki ay süre ile basın kartı verilebilir" diyor.

Yani 2018'den beri köşe yazarlığı yapmayan Berna Laçin'in bir yerde kadrosu yoksa, basın kartı taşımaması gerekiyor. Laçin'in halen kimlerin basın kadrosunda yer aldığı merak konusu oldu.

ALİŞAN İLE POLEMİĞE GİRDİ

Bu arada Berna Laçin, ünlü türkücü Alişan ile polemiğe girdi. Alişan "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi. Laçin de Alişan'a yine sert bir dille cevap verdi. Laçin, "Bana devlet verdi, sizin çevrenizdeki gibi bir durum yok" dedi.

MEVZUAT NASIL?

Basın Kartı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belli şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren ‘gazetecilere’ Basın Kartları Komisyonu tarafından veriliyor. Devletin bütün kuruluşları tarafından tanınan bu kart, tüm şartlar yerine getiren gazeteciler için yılda 3 defadan az olmamak şartıyla komisyon toplanıyor. Komisyon, gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıklarını inceliyor. Ardından oylama ile bu kart hak edenlere veriyor. Meslekte 20 yılını dolduranlara sürekli basın kartı veriliyor.