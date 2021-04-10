Olay, saat 09.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan (59) ve B.A. (59) evlerinde yakmış oldukları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Hüseyin Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi olan B.A. ise Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1ölü
10.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : karbonmonoksit zehirlenmesi,
781533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781533.aspx
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