Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Ciğer ve kızı Semanur Ciğer’in 9 yaşındaki dişi kedileri doğrum yaptıktan bir süre sonra yavrularını kaybetti. Kedi, evde birlikte yaşadığı köpek yavruları ve civcivleri evlatlarının yerine koydu. Onun bu davranışı hem duygulandırdı hem de tebessüm ettirdi. Kemal Ciğer “Çocukluğumdan beri hayvanlara meraklıyım. Kedimiz de yaklaşık 5 senedir aldığımız civcivlere annelik yapıyor. Köpeğimiz 'Çirkin' de geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Kedimiz kendi yavrularını kaybedince Çirkin'in yavrularına sahip çıktı" diye konuştu. Semanur Ciğer de “Bundan önceki civcivlere, tavuklara hepsine sahip çıkardı. Kedimizi de 'Köpük' adında köpeğimiz vardı, o büttü. Üşüdüğü zaman Köpük'ün yanına giderdi. Kedimiz ondan gördüklerini Çirkin'in yavrularına uyguluyor, onları emziriyor" dedi.