E-5 karayolu Beylikdüzü yanyolda kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
E-5 karayolunda korkutan kaza
13.04.2021 - 14:46 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 karayolu Beylikdüzü yanyolda kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
782331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782331.aspx
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