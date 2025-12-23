İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Sosyal Desteği için sonuç heyecanı sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında maddi destek sunmayı amaçlayan İBB burs programında bekleyiş devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğrenci, burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve hangi kanallar üzerinden sorgulanacağını araştırıyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçların duyurulacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İBB’nin önceki yıllarda izlediği takvim dikkate alındığında, sonuçların aralık ayı bitmeden erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular eylül-kasım ayları arasında alınmış, burs sonuçları ise 31 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç izlenebileceği değerlendirilirken, öğrencilerin İBB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL eğitim desteği sağlamayı planlıyor. Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında verilecek bursun, belirlenen takvim doğrultusunda taksitler halinde ödenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, 2025-2026 dönemi için öğrencilere aktarılacak toplam destek tutarı 2 milyar TL olarak açıklandı. İBB, bugüne kadar Genç Üniversiteli Desteği kapsamında öğrencilere toplamda yaklaşık 2 milyar 946 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İBB ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI SORGULAMA

Genç Üniversiteli Sosyal Desteği’ne başvuran öğrenciler, burs sonuçlarını birden fazla kanal üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından:

gencuniversiteli.ibb.istanbul internet sitesi

İstanbul Senin mobil uygulaması

153 Çözüm Merkezi

üzerinden T.C. kimlik bilgileriyle sorgulama yapılabilecek. Sonuçlara yalnızca bu resmi kanallar aracılığıyla erişim sağlanacak.

İLGİLİ HABERLER HABERLER İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk başvuruları için gözler kılavuzda

Haberle İlgili Daha Fazlası