Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Elazığ'a dönen 58 yaşındaki Hacı Bayram Züğürt'ün yaptığı sıra dışı bisikletler görenleri hayrete düşürüyor. Kendisini vatandaşların yanı sıra polislerin de durduğunu belirten Züğürt, "Sür bakalım diyorlar, sonra 'İn aşağı, bir daha bin' deyip bakıyorlar. İnip tekrar biniyorum. Şaşırıyorlar" dedi.

26 yıl Almanya'da yaşayan Hacı Bayram Züğürt, memleketi Elazığ'a döndü. Elektrik ve elektronik alanında çalışan Züğürt, Türkiye'ye döndükten sonra bisiklet işine yöneldi.

Yaklaşık 15 yıl boyunca bisiklet tamiri ve satışı yapan Züğürt, özellikle kış aylarında boş kalan zamanlarını ilginç bisikletler tasarlayarak geçiriyor.

Deneme amacıyla yaptığı yüksek bisikletin beklediğinden çok daha rahat olduğunu fark eden Züğürt, tasarımlarını geliştirdi. Yüksek bisikletlerin yanı sıra yatarak kullanılan bisiklette tasarlayan Züğürt, hem vatandaşları hem de polisleri şaşkına çeviriyor.

Elektrik-elektronik altyapısında yaptığı tasarımlara büyük katkı sağladığını söyleyen Züğürt şöyle konuştu: "26 sene Almanya'da kaldım. Türkiye'ye döndükten sonra 15 yıl boyunca bisiklet işi yaptım. Asıl mesleğim elektrik ve elektronik üzerinedir, ancak bu işten yeterli gelir elde edemediğim için bisiklet sektörüne yöneldim. Bisiklet işinde her gün paramı kazanıyordum. Özellikle kış aylarında, bisiklet işi olmadığında boş günlerimi bisikletlerle uğraşarak, denemeler yaparak geçiriyordum.

"BU BİSİKLET İNSANI HİÇ YORMUYOR" O dönem bir yüksek bir bisiklet yaptım. Tamamen deneme amaçlıydı, 'Bu nasıl olacak?' diye merak ettim. Sonra fark ettim ki bu bisiklet insanı hiç yormuyor. Saatlerce sürsem bile sorun olmuyor. Düz yolda giderken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Normal bir bisikletim de var, o da kaliteli ama onu sürdüğümde yarım saat sonra mutlaka dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Bu yeni yaptığım bisiklet ise sanki adam boyu bir insan omuzlarında geziyormuş gibi rahat"

"POLİSLER BİLE DURDURUYOR" Aldığı tepkilerin hem şaşkınlık hem de hayranlık içerdiğini dile getiren Züğürt "Bisikletlerin daha yükseğinin yapılmasını tavsiye etmem, o iş cambazlığa girer. Bir bisikletimin sisteminde, üç bisikletin zinciri birlikte çalışıyor. Zinciri en yukarıdan, bisikletin ön tarafından alıp arka tekerleğe kadar tek parça halinde bağladım. Sürüşü çok rahat, sırtını yaslıyorsun ve bu durum adeta ömrünü uzatıyor. Ben kış aylarını bu tür denemelerle, üretmekle ve uğraşmakla geçiriyorum. Yolda polisler durduruyor, 'Sür bakalım' diyorlar, sonra 'İn aşağı, bir daha bin' deyip bakıyorlar. İnip tekrar biniyorum. Şaşırıyorlar. Şaka olsun diye 'Alt kat kiralık mı' diyen bile oluyor. İnsanlar çok ilgi gösteriyor, kahvede oturanlar bile kalkıp dışarı çıkıyor, beni durdurup bisikleti görmek, tanımak istiyorlar" dedi.

