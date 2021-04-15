Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhteşem doğası ve tarihi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen bölgesi ilan edilen İznik’te pandemi süresinde şehir dışından ziyaretlerde adeta patlama yaşandı. Ziyaretçiler bununla kalmıyor ilçeye bağlı mahallelerden ev ve arazi satın alıyorlar. Hal böyle olunca koronavakası ilçede 300’lere ulaştı. İznikliler ise artan vaka sayısından şikayetçi. Bir çok İznikli vatandaş İstanbullulara 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

Seyahat acenteleri talebe yetişemiyor

Günübirlik ve konaklamalı olarak misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği İznik'e birçok tur düzenleyen ve pandemi süresince taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden seyahat acentesi sahibi Engin Balta, "İznik tarihi ve doğasıyla ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Bundan dolayı Türkiye’nin kaçış noktası haline geldi. Biz seyahat acentesi olarak talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.