Uygulamada 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şüpheli yakalandı, bin 204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.
Türkiye genelinde operasyon: 47 gözaltı
17.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme: 17.04.2021 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : gözaltı,
783315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783315.aspx
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