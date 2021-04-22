Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas’tan Ukrayna’ya giden 199 m boya sahip Norveç bayraklı Calipler Venus isimli LPG tankeri, Marmara Denizi’nde makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 7 Römorkörü tarafından kurtarıldı. Boş olan Tanker, Ahırkapı bölgesine çekildi.