Fas’tan Ukrayna’ya giden 199 m boya sahip Norveç bayraklı Calipler Venus isimli LPG tankeri, Marmara Denizi’nde makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 7 Römorkörü tarafından kurtarıldı. Boş olan Tanker, Ahırkapı bölgesine çekildi.
Marmara Denizi’nde arıza yapan LPG tankeri kurtarıldı
22.04.2021 - 09:13 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas’tan Ukrayna’ya boş vaziyette giden Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankeri Marmara Denizi’nde makine arızası yaptı. Arıza yapan LPG tankeri Kıyı Emniyeti tarafından kurtarılarak, Ahırkapı’ya geçildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmara Denizi,LPG tankeri,
784728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784728.aspx
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