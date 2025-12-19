Erzincan'da dün gece Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uyduların geçişi izlendi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi semalarında, akşam saatlerinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.

TELEFONLARA SARILDILAR

Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, büyük heyecan oluşturdu. Vatandaşlar, sıra dışı gökyüzü görüntüsünü cep telefonlarıyla kayda aldı.

STARLINK PROJESİ NEDİR?

Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.

