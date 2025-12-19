Muğla’nın Fethiye ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'nde müstakil bir evde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Dumandan etkilenen N.Ş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

