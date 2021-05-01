Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi süresinde tam kapanmaya giren Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Akdeniz'de artan sıcaklar Marmara Bölgesi'ne de etkisini göstermeye başladı. Salı gününe kadar ayın en sıcak 2 günün geçirilmesi bekleniyor. Adeta çöl sıcaklarının etkisini göstereceği bu iki günün akabinde ülkede hava bir miktar serinleyecek.

Haziran'a kadar kavrulacağız

Kavurucu sıcakların etkilerini Haziran ayına kadar önemli ölçüde göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların oldukça yüksek vadede gerçekleşeceği düşünülüyor.