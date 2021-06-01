Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar kuvvetlenecek

Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, bu gece ve yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.